per Mail teilen

Früher war Christian Walliser Dompteur im Zirkus, doch irgendwann lohnte sich die Arbeit nicht mehr. Mittlerweile hat er sich mit seinen Großkatzen in Löffingen in einem Tierpark niedergelassen.

"Die Tiere warten auf mich und die bestimmen mein Leben ja. Aber ich hab es mir auch so ausgesucht. Also ich wurde ja dazu nicht gezwungen." Christian Walliser, Dompteur

Seine sibirischen Tiger und afrikanischen Löwen sind sein Leben. Früher tourte Christian Walliser mit seinen Tieren durch ganz Europa. Die Manege war sein Zuhause. Aus finanziellen Gründen wurde dann aus einen Gastspiel im Schwarzwald ein Daueraufenthalt. Keine Reisen mehr, keine Zirkusluft. Dafür aber Sicherheit.

Von Tigern gebissen

Wobei auch die relativ ist. Einmal hätten ihn seine Tiere fast umgebracht. Vor zehn Jahren biss ihm ein Tiger während einer Show in den Schädel, ein anderer trennt ihm fast die Hand ab. Für Walliser war das ein Unfall, er war gestolpert. Die Tiere seien ihrem Instinkt gefolgt, erklärt er.

Wer eine Katze hat, der weiß genau, wie schnell sie die Krallen ausfährt – vom zärtlichen Familienmitglied zum Raubtier. So ist das auch bei Raubkatzen. Allerdings mit dem Unterschied, dass es in dem Fall lebensgefährlich wird.

Ein Raubtierhof in Löffingen

Aber mit dieser Gefahr lebt er gerne. Denn der ehemalige Zirkusdompteur liebt seine Raubkatzen. Mehr als alles andere bestimmen sie sein Leben. Schon am frühen Morgen geht’s nicht ohne einander. Und so wird es auch erst mal bleiben in ihrem Zuhause im Raubtierhof Löffingen.