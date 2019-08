Streit um Hundesteuer in Schwenningen

Ein Tierverein in Eutingen vermittelt Pflegestellen für Gnadenbrothunde. Das sind schwerkranke Tiere, die ansonsten kaum noch jemand haben möchte. Bisher hat keine Gemeinde in Baden-Württemberg für diese Hunde Steuern verlangt - so der Verein. Die Gemeinde Schwenningen besteht jetzt aber auf der Bezahlung von Hundesteuer für zwei Gnadenbrot-Hunde.