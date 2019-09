Hinter den Kulissen des Tatorts: Jetzt bewerben!

per Mail teilen

Wollten Sie schon immer mal die Original Tatort-Kommissariate sehen? Die Landesschau lädt Sie ein zu einer Tatort-Backstage-Besichtigung in Baden-Baden. Bewerben Sie sich hier.

Die Kommissariate aller vom SWR verantworteten Tatorte, inklusive Gerichtsmedizin, befinden sich auf vier Stockwerken in der Eventakademie in Baden-Baden. Diesen Set-Bereich können Sie sich ganz in Ruhe ansehen!

Jürgen Weissenrieder, langjähriger Tatort-Produktionsleiter, nimmt Sie mit in den Tatort-Backstage-Bereich, zu dem sonst nur die Filmcrew Zutritt hat. Der Tatort-Insider hat alles parat, von den Tricks der Filmemacher über Anekdoten von den Dreharbeiten bis hin zu Daten und Fakten aus dreißig Jahren Tatortproduktion.

So geht Tatort!

Treffpunkt ist am Donnerstag, 26. September, 16.30 Uhr in Baden-Baden. Die Führung geht bis 19 Uhr.

Um die Führung besser planen zu können, bitten wir Sie, dieses Formular auszufüllen. Bei zu vielen Bewerbungen entscheidet das Los. Der genaue Treffpunkt wird den Gewinnern per Mail mitgeteilt.