Wer schon immer dachte, dass sein Hund zu Höherem berufen ist, zum Beispiel zum Film- oder Fernsehstar, der konnte in Mannheim mit seinem Vierbeiner an einem Hundecasting teilnehmen. Filmtiertrainerin Aurelia Franke-Hornung suchte in der Maimarkthalle nach geeignetem Star-Material. mehr...