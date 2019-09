Plötzlich blind: Michelle Reinholz kämpft sich in den Alltag zurück

Michelle Reinholz ist blind. Vor zwei Jahren verlor sie aus heiterem Himmel ihr Augenlicht. Aber die junge Frau aus Bad Rappenau blickt optimistisch in die Zukunft. Nach und nach kämpft sie sich mit einem Blindenhund in einen geregelten Alltag zurück, in dem Dinge, die für Sehende selbstverständlich sind, zur Herausforderung werden.