Mannheimer Studenten werden Straßenbahnfahrer

Nachwuchssorgen bei der RNV: Kaum jemand in Mannheim will Straßenbahnfahrer werden. Kein Problem, dachten sich die Verantwortlichen: Wenn es in Mannheim etwas reichlich gibt, dann Studenten, die auf der Suche nach Nebenjobs sind. In einem sechswöchigen Kurs werden sie zu Straßenbahnfahrern ausgebildet.