Gewinnen Sie exklusive Karten für die Bambi-Verleihung

Wir verlosen ein außergewöhnliches VIP-Paket für zwei Personen für die Bambi-Verleihung am 21.11.2019 in Baden-Baden. Stehen Sie direkt am Roten Teppich, wenn die Stars ankommen und blicken Sie hinter die Kulissen der Veranstaltung.

Die 71. Verleihung des Medienpreises Bambi findet im Festspielhaus Baden-Baden statt und wird live im Ersten übertragen. Etwa 800 prominente Gäste aus Gesellschaft, Showbussiness, Medien, Politik und Wirtschaft werden dabei sein, wenn die Bambis überreicht werden. Erwartet werden unter anderem Alexandra Maria Lara, Bjarne Mädel, Uwe Ochsenknecht, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Simply Red, Sarah Connor und die belgische Königin Mathilde. Das VIP-Paket enthält: Anreise mit der Deutschen Bahn nach Baden-Baden am 21.11.2019, die Hin- und Rückfahrkarten erhalten Sie von uns

Übernachtung mit Frühstück in einem edlen Hotel und Bus-Shuttle zum Festspielhaus

Exklusive Plätze am Roten Teppich direkt bei der Vorfahrt der Stars

Möglichkeit für Selfies und Autogramme

Red Carpet Moderation durch SWR3 (Annette Politi)

Sektempfang

Exklusive Teilnahme an der 71. Bambi-Verleihung WICHTIG: DRESSCODE: Abendgarderobe ist Pflicht (Abendkleid und Smoking oder Cocktailkleid und dunkler Anzug), sonst kein Einlass! Wir haben ein Kamerateam vor Ort und werden in der Landesschau Baden-Württemberg über die Bambi-Verleihung berichten. Mitmachen ist ganz einfach Sie müssen nur das Formular ausfüllen - und mit etwas Glück gewinnen Sie das VIP-Paket für zwei. Die Gewinner werden telefonisch von uns benachrichtigt. Mitmachen können Sie bis Sonntag, 17.11.2019 um 24 Uhr.