Die Freibad-Macher: Die Chefin der Arschbomben-Meisterschaft

Ute Kuttner ist Schmimmmeisterin und Betriebsleiterin im Freibad in Oberstenfeld. Sie organisiert die Arschbomben-Meisterschaft und moderiert sie auch. Und in ihrer Freizeit bietet sie Aquafitness an.