Das Teddybärenhotel am Bodensee

Überall im Schwarzwald ist ausgebucht, doch im Null-Sterne-Hotel von Thomas Schuler zwischen St. Märgen und Buchenbach ist noch ein Zimmer frei. Und was für eines! Die Gäste schlafen im Freien in einem Balkenbett auf einem Holzpodest, darüber eine durchsichtige Kuppel in Igluform. Ein echtes Erlebnis und den Sternenhimmel nachts gibt es gratis dazu. Im Winter ist das Freiluftbett nur was für Hartgesottene, denn Heizung gibt es keine. mehr...