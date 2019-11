Dafina - Fußball-Ausnahmetalent aus Heilbronn

Margarete Beideck ist ein Phänomen. Schon als Kind war sie eine Wasserratte, aber erst spät entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Rettungsschwimmen. Und das so erfolgreich, dass die Seniorin aus Karlsruhe in diesem Sport zahlreiche Medaillen errungen hat, sogar bei mehreren Weltmeisterschaften. Als nächstes stehen die baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften an, aber sie hat natürlich auch schon die kommende WM im Auge. mehr...