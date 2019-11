Bahnübergang in Illertissen wird von Hand geregelt

In Illertissen bei Ulm hat vor zwei Wochen der Blitz in eine Bahnschranke eingeschlagen. Damit an dem Bahnübergang nichts passiert, steht jetzt Sicherheitspersonal vor Ort. Das Ganze - und jetzt wird es kurios - bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Denn die Bahn möchte an dem Übergang erst dann eine neue Schranke bauen, wenn er mitsamt einem Radweg umgebaut worden ist.