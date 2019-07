Worauf Sie beim Schwimmen in Seen und Flüssen achten sollten

Jedes Jahr ertrinken hunderte Menschen bei Badeunfällen in deutschen Seen, Flüssen und Schwimmbädern. Die Wasserretter der DLRG haben im Sommer jede Menge zu tun. Wir verraten Ihnen, was Sie beim sommerlichen Bad beachten sollten.