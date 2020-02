Aus Leutkirch kommst das "Bier for Future"

Klimaschutz ist in aller Munde und jetzt gibt es sogar ein "Bier for Future", angelehnt an die Fridays for Future Bewegung. Das Bier kommt aus der kleinen Brauerei "Härle" in Leutkirch. Die braut ihre Biere seit Jahren mit klimaneutraler Technologie. Beim "Bier-for-Future" gehen außerdem unter anderem 5 Cent pro Flasche an eine Umweltinitiative. Klingt gut, sagen da viele. Nur ein Marketinggag, vermuten die anderen.