Der größte Campingplatz am See in Gohren bei Kreßbronn platzt in dieser Saison aus allen Nähten. Denn in Zeiten von Corona wollen die Menschen eine sichere Enklave der Muße und Erholung. Jeden Morgen kriecht Hendrik aus seinem Einmannzelt und fährt mit seinem Fahrrad in den Segelhaften nebenan. Die Verbindung von Campen und Segeln ist die perfekte Kombination für den 21-jährigen Bauingenieur aus Stuttgart. mehr...