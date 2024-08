Er gilt als der größte Vielseitigkeitsreiter seiner Zeit: Michael Jung. Sieben Europameisterschaften, drei Weltmeisterschaften und jedes Mal kam er mit Medaillen nach Hause. Er ist zurück von den Olympischen Spielen in Paris und mit großem Trubel in seiner Heimatstadt Horb empfangen worden. Bei der Willkommensfeier wurde der Stadtteil „Altheim“ kurzerhand nach ihm umbenannt: in „Jungheim“. Im Landesschau-Studio verrät er, warum seine Medaille aus Paris eine besondere ist.