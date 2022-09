75 Jahre Kinderdorf: Ein Zuhause für alle Kinder

Schon als Kind hat Salji eigene Lieder geschrieben und sich seine eigene schöne Welt damit erschaffen. Die Realität sah für Salji aber ganz anders aus. Mit fünf Jahren wird er in ein Kinderheim gebracht, zu schwierig waren die Verhältnisse in seiner Familie. Heute arbeitet Salji als Verkäufer in einem Küchenstudio, träumt aber von einer Karriere als Profimusiker und will als Rapper Sanil erfolgreich werden. Im Landesschau Studio erzählt Salji, wie er seine Kindheit im Heim erlebt hat und was die Musik für ihn bedeutet. mehr...