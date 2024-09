30 Jahre Fallers: Bauer Markus Riedle

Ursula Cantieni lebte und liebte die Bühne. Im Theater und im Fernsehen. Als Johanna Faller findet sie in der SWR-Serie die Rolle ihres Lebens. Dabei hat die in der Schweiz geborene Cantieni mit der Schauspielerei lange gar nichts am Hut. Sie studiert Sprecherziehung und wird Professorin an einem Schauspielinstitut in Essen. Erst mit 30 drängt es Ursula Cantieni auf die Bühne. Das Theater wird ihre Heimat, 10 Jahre spielt sie an der Landesbühne in Esslingen. Ihr Förderer ist der damalige Intendant Achim Thorwald.