Die Themen unter anderem: Hinter den Kulissen des Erlebnisbads in Titisee *** Streit um den Hundertwasser-Teppich in Biberach *** Winter in Schwarz-Weiß: Die Tücken des Wintersports *** Sonja Faber-Schrecklein in Bitz beim Westernreiten *** Zu Gast ist Jochen Gekeler, der seinen Skilift in Holzelfingen stundenweise vermietet

Moderation: Annette Krause mehr...