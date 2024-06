20 Jahre Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags"

Anna-Carina Woitschack ist glücklich. Mit neuem Partner an ihrer Seite, scheint die Sängerin ihren Platz im Leben gefunden zu haben. Im Landesschau -Studio erzählt die ehemalige DSDS- Kandidatin wie sehr sich ihr Leben seit der Trennung mit Ex- Freund Stefan Mross verändert hat und warum Sie positiv in die Zukunft schaut.