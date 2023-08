Offline on the road: Ohne Handy zum Ziel

Am allerersten Rheinkilometer in Deutschland, am Seerhein bei Konstanz, wo der Fluss aus dem Bodensee fließt, ist im Sommer eigentlich immer etwas los. Sogar an Tagen ohne brütende Hitze sind entlang des Ufers Menschen, die schwimmen, planschen oder einfach nur chillen. Der Fluss am See bedeutet für die Konstanzer Geschichten und Geschichte.