Er hat den aktuellen Ausnahmezustand genutzt, um seine Liebe zum Stuttgarter Musical-Star Kevin Tarte offiziell zu machen. Nach mehr als 30 Jahren Ehe hat sich der 58-jährige promovierte Jurist von seiner Frau getrennt. Viel Zuspruch hat er erhalten nach seinem Outing. Er ist erstaunt, wer sich ihm alles anvertraut hat mit der eigenen Homosexualität. Auch Spitzen aus Politik und Wirtschaft haben ihm zum Mut gratuliert, offen zu sich zu stehen. In den sozialen Medien werden er und Tarte als Vorbilder gefeiert. Der Vorstandsvorsitzendes des börsennotierten Autozulieferers Elring-Klinger in Dettingen/Erms führt jetzt von daheim Konferenzen per Skype und das läuft besser als er dachte. Er muss nicht immer umherfliegen. Das ist seine Lehre aus der Coronakrise und gut für das Klima. Im Landesschau Studio erzählt er, was sein Leben in Corona-Zeiten bereichert. mehr...