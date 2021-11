120 Meter lange Schienen für Stuttgart 21

Es ist sein Lebenswerk: Roland Mack hat den Europa-Park 1975 in Rust gegründet. Heute haben die Illusionen, Spektakel, die über 100 Achter- und Loopingbahnen, Restaurants und Hotels schon mehr als 100 Millionen Besucher begeistert. Prominente geben sich die Hand in Rust. So empfing Roland Mack kürzlich fürstlichen Besuch aus Monaco. Im neuen Stadion des SC Freiburg hat er sich auch verewigt: Es trägt den Namen "Europa-Park Stadion". Der große Erfolg ist für den Unternehmensgründer jedoch kein Grund, sich auszuruhen: In diesem Jahr bleibt der Freizeitpark zum ersten Mal sogar zwischen der Halloween- und Wintersaison geöffnet. Aus diesem Anlass erzählt der Seniorchef, warum er auch mit über 70 noch längst nicht die Hände in den Schoß legt. mehr...