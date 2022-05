1 Floß, 6 Männer, 400 Kilometer

Als "düster, rotzig und fast schon bedrohlich" beschreibt Eva Ries die Musik der schwarzen Hip-Hop-Crew "Wu-Tang Clan" Anfang der 1990er Jahre. Die New Yorker "Ghetto-Rapper" galten als unkooperativ, furchteinflößend und gefährlich. Ausgerechnet sie sollte Eva Ries damals international vermarkten. Sie nahm die Herausforderung an. Zwanzig Jahre arbeitete Eva Ries mit den Jungs zusammen und brachte sie auf die Erfolgsspur. Die Erinnerungen an die Zeit füllen ein ganzes Buch mit dem Titel "Wu-Tang Forever". Im Studio verrät die heutige Dozentin für Psychologie, was sie in ihren heißen Wu-Tang-Zeiten erlebt und was sie von ihren Erfolgs-Rappern gelernt hat. mehr...