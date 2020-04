Es ist Ende Februar. Die Natur befindet sich in einer Aufbruchsstimmung, die sich auf Menschen und Tiere überträgt.

Im Naturreservat Popielno in den Masuren steht die Geburt der Konik-Fohlen bevor. In den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns geht Förster Jens Mielke auf die Suche nach Geweihen, die die Hirsche in seinem Revier nach der Brunft abgeworfen haben und die er nun katalogisiert. mehr...