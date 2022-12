Expressionistische Bergwelten und weihnachtliche Bimmelbahn – mit Moderatorin Ariane Binder in Heilbronn +++ Stimmgewaltige Begegnung – die Freiburger Jazzsängerin und Komponistin Neele Pfleiderer +++ Zwischen Promis und Entdeckungen – mit Reporter Steffen König beim Film- und Serienfestival TeleVisionale in Baden-Baden +++ Vor und hinter der Kamera – die Tatortkommissarin und Fotografin Margarita Broich aus Neuwied +++ Tanz trifft Archäologie – tanzmainz und die Uraufführung „Please don’t touch the art piece“ im Leibniz-Zentrum für Archäologie +++ Ausgewählte Kulturtipps – die Straße in der Kunst, Egon Madsens letztmalig getanzter King Lear und die besten Naturfotos des Jahres mehr...