Kunscht! von der Frankfurter Buchmesse mit Ulrike Nehrbaß

Von 20. bis 24. Oktober findet in Frankfurt wieder die weltgrößte Bücherschau statt. Nachdem die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie fast ausschließlich digital stattfand, sind in diesem Jahr die Messehallen - unter Corona-Auflagen - wieder für Besucher*innen geöffnet. Viele Veranstaltungen sind aber auch in diesem Jahr im Video-Livestream zu sehen. Das Motte der Messe: "Re:connect - Welcome back to Frankfurt". mehr...