Kunscht! mit Steffen König vom 19.3.

„Shutdown im Kulturbetrieb“, der Pfälzer Fotograf Rudi Sebastian feiert das Wasser, Kunst in Konsumkünstlerin Stephanie Senge in Zeiten der Corona-Krise, Künstler Thomas Putze und sein Werk für den Kulturwanderweg in Spaichingen, Das Zauber-Glas aus Stromberg, Kulturtipps für daheim.