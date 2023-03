Kunscht! mit Steffen König in Stuttgart

Auftakt mit „Der gute Mensch von Sezuan“ – mit Ariane Binder in der Interimsspielstätte „Altes Kino Franklin“ des Nationaltheaters Mannheim +++ Geschlechteridentität und Selbstbestimmung – „Luanas Schwur“ – eine Frauengeschichte aus Albanien – jetzt im Kino +++ „Why are you creative?“ – ein neuer Blickwinkel auf die Frage nach der Kreativität – jetzt im Stadtmuseum Simeonstift Trier +++ Jenseits von Winnetou – Bilder der indigen Bevölkerung Amerikas – historische Fotogravuren treffen auf zeitgenössische Multimedia-Arbeiten – jetzt im „Kunstwerk Sammlung Klein“ im schwäbischen Nussdorf +++ Tanzen, feiern, Stars begegnen – beim „Takeover“ Festival im Festspielhaus Baden-Baden – der Auftakt zum 25. Jubiläum +++ Kulturtipps – ein Grammy für die SWR Big Band und US-Amerikaner und Deutsche in der Pfalz