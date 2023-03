Kunscht! mit Steffen König in der Wilhelma Stuttgart

+++ „Rock Chicks“ – die Karlsruher Filmemacherin Marita Stocker und ihr Roadmovie zu den Königinnen des Rock ‘n‘ Roll +++ „Tina“ – Aisata Blackman als Tina Turner in einem Musical über die Ausnahmekünstlerin im Stage Apollo Theater Stuttgart +++„RRRRReality“ – Franziska Nast und (nicht nur) ihre Tätowierungen im Arp Museum Bahnhof Rolandseck +++ „Das Hören in der Kunst“ – eine experimentelle Ausstellung im Museum Tinguely Basel +++„Satire vor Gericht“ – Arbeiten von Klaus Staeck und das Festival tanzmainz in den Kulturtipps