Kunscht! mit Steffen König im Technoseum Mannheim

Zeitreise in die 1920er Jahre - Moderator Steffen König trifft Meret Becker vor der Eröffnung des "Spoken Arts Festivals" in Stuttgart +++ Fotografische Selbstinszenierungen - Hannah J. Kohler und ihr freches Spiel mit Klischees und Stereotypen im Kunstmuseum Stuttgart +++ Südafrika meets Barock - der Cellist Abel Selaocoe und sein erstaunliches Debütalbum "Where is home?" +++ Pionier der elektronischen Kunst - mit Frau und Sohn auf den Spuren von Walter Giers im ZKM Karlsruhe +++ Die Magie der Fantasie - Donizettis "L'elisir d'amore" mit dem jungen Ensemble der Staatsoper Stuttgart +++ Karikaturen und Marionetten - eine Hommage an Marie Marcks und ein besonderes Festival in den Kulturtipps mehr...