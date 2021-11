Kunscht! mit Steffen König aus der ifa-Galerie Stuttgart

Themen: Ariane Binder mit Historikerin Susanne Urban in der SchUM-Stadt Worms +++ Bedeutung der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz +++ „Hermann Landshoff“ in der Städtischen Galerie Karlsruhe +++ „Terra Nova – Robbie Cornelissen“ in der Kunsthalle Mannheim +++ Dokumentarfilm „Schocken – Ein deutsches Leben“ im Kino +++ Kulturtipp. mehr...