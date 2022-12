Gefeiert als Sensation: der Rilke-Nachlass, jetzt im Deutschen Literaturarchiv Marbach – Kunscht! mit Steffen König vor Ort – auf den Spuren des großen Lyrikers +++ „Nüsseknacker“ – Märchenballett trifft auf Loriot im weihnachtlichen Tanzstück von Stephan Thoss am Nationaltheater Mannheim

+++ Für Freiheit und Demokratie im Iran – ein Treffen mit Künstlerin Parastou Forouhar in ihrer aktuellen Schau „One Step“ – in der Kunsthalle Göppingen +++ Mit Herz und Soul – die Karlsruher Songwriterin Diana Ezerex brennt für Musik und soziales Engagement +++ Der Gesang der Sterne – die atemberaubenden, strahlenden Werke von Fabienne Verdier im Musée Unterlinden in Colmar +++ „Peterchens Mondfahrt“, Rebellen und Mord in Wagner Opern – unsere Kulturtipps