Kunscht! mit Markus Brock auf der art KARLSRUHE

Themen: Tanz für alle - Markus Brock trifft Eric Gauthier bei seiner mobilen Tanzmission - im Rahmen des 4. Colours-Tanzfestivals im Stuttgarter Theaterhaus +++ Kunst und Stocherkahn - Aktionskünstler Christian Jankowski mit großer Werkschau in der Kunsthalle Tübingen +++ Angesagt: Der Sound der Achtziger - Frontmann Marcus Meyn von "Camouflage" trifft die Tübinger Newcomer Band "Temmis" +++ "Chronik meiner Straße" - die ganze Welt im Kleinen, große Literatur, das Leben und jüdische Identitätein Treffen mit Barbara Honigmann in Straßburg +++ "WEIT BLICK" - hochdramatisch, komisch, aktuell - die 25. Baden-Württembergischen Theatertage in Heilbronn +++ Kulturtipps - vom "Untergang des Römischen Reiches" in Trier bis "Nosferatu" in Konstanz +++ mehr...