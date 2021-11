Kunscht! mit Ariane Binder vom FernsehfilmFestival Baden-Baden

Der Tübinger Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger ist am 24.11. im Alter von 95 Jahren in Reutlingen gestorben. Er hat das „Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaften” in Tübingen aufgebaut und über 30 Jahre lang geleitet. Die Alltagskultur wurde auch dank seiner Forschung zu einer vielbeachteten modernen Wissenschaft. mehr...