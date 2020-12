Starlets, Autorennen, Playboy und Laserkunst: in den 1950er- bis 1970er-Jahren zählte Horst H. Baumann (1934-2019) zu den gefragtesten deutschen Fotografen. Doch dann geriet sein Werk in Vergessenheit. Jetzt wird der Nachlass des Fotokünstlers in Mannheim zum ersten Mal erschlossen. Kunscht! ist exklusiv dabei. mehr...