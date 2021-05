Themen: Ariane Binder trifft Bands und Macher im „Ella & Louis“ in Mannheim, Oscar-Nominierung für die SWR-Koproduktion „Der Maulwurf - Undercover im Altenheim“, Thomas Putze liefert in Worms seine Kunst auf Bestellung nach Hause, Cellist Lionel Martin ist SWR2 New Talent, Kulturtipps. mehr...