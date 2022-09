Kunscht! mit Ariane Binder in Karlsruhe

Handwerk trifft auf Zirkuskunst - beim 7. "ATOLL Festival" für zeitgenössischen Zirkus - jetzt in Karlsruhe +++ Roboter, Mensch und Natur - Premiere "Human Design" von der einzigartigen "DieTanzKompanie" - jetzt in Esslingen +++ Die Stadt als Kunstgalerie - die internationale Streetart Szene zu Gast beim ersten Urban Arts Festival in Stuttgart +++ Für mehr Gerechtigkeit im Kulturbetrieb - die Künstlerin Ülkü Süngün - ein Porträt +++ Kulturtipps - Streetart, Videokunst und eine Hommage an den Chorgesang