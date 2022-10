Kunscht! mit Ariane Binder in Frankfurt

Themen: „MUTTER” – Anke Engelke zwischen Parodien und echten Gefühlen wie Zweifel, Wut und Liebe +++ „Territories of Waste” – Müll-Kunstwerke zwischen Poesie und Grusel im Museum Tinguely in Basel +++ „Abgedreht. Literatur auf der Leinwand” – mit Volker Schlöndorff im Literaturmuseum der Moderne in Marbach +++ Musik als Therapie – ein Projekt der Musikschule Pforzheim mit ukrainischen Flüchtlingskindern +++ „Liebe, D-Mark und Tod” – eine filmische Entdeckungsreise in die Musikkultur türkischer „Gastarbeiter” +++ Nostalgisch, kritisch, vielseitig – ausgewählte Kulturtipps von legendären Fotos bis mitreißenden Jazz mehr...