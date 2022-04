Kunscht! mit Ariane Binder aus der Stuttgarter Oper

Themen: Licht, Farben, Interaktion – Steffen König bei Tobias Rehberger im Kunstmuseum Stuttgart +++ Kostbare Kulturschätze –der Kunsthistorikertag in Stuttgart und eine besondere Rettungsaktion in der Ukraine +++ Brautraub in Kirgisistan – Maria Brendle und ihr Oscar-nominierter Kurzfilm „Ala Kachuu“ +++ Einblicke in fremde Welten – die Ausstellung „Lebenswelt – Acht fotografische Positionen“ im Kunstverein Ellwangen +++ Virtuose am Klavier – der Ausnahme-Pianist Frank Dupree aus Rastatt und die aktuelle Tour mit seinem Jazztrio +++ Kino, Landschaft, Musik – ausgewählte Kulturtipps. mehr...