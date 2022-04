Kunscht! mit Ariane Binder aus dem Württembergischen Kunstverein Stuttgart

Themen: 100 Jahre Triadisches Ballett - in der Staatsgalerie Stuttgart holen drei Künstlerinnen Oskar Schlemmers Kunst in die Gegenwart +++ Die Walküre, drei Mal anders - den zweiten Teil des Rings an der Stuttgarter Oper inszenieren gleich drei Regieteams +++ "Wolke in Form eines Schwertes" - Katharina Grosse und ihre bildstarken Werke -| jetzt im Saarlandmuseum in Saarbrücken +++ Balkan Beats, Made in Freiburg - die mitreißenden Sounds der Band Äl Jawala - jetzt auf einer neuen CD +++ 100 Jahre Sammlung Prinzhorn - eine neue Webdoku erzählt, wie ein Heidelberger Arzt den Blick auf die Kunst von Psychiatriepatienten für immer veränderte +++ Kulturtipps - u.a. die Osterfestspiele in Baden Baden im Zeichen des Ukraine-Krieges mehr...