Kunscht! mit Ariane Binder aus dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Themen: „Das SWR Vokalensemble und der norwegische Fiddler Bjørn Kåre Odde +++ Dokumentarfilm „Mein fremdes Land“ auf der Filmschau Baden-Württemberg +++ tanzmainz mit „Promise“ von Sharon Eyal +++ „Das Floß der Medusa“ am Nationaltheater Mannheim +++ „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“ im Vitra Design Museum in Weil am Rhein +++ Kulturtipps. mehr...