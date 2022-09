Der ukrainische Pianist Vadym Kholodenko war in der Konzertsaison 2021/22 Artist in Residence des SWR Symphonieor¬chesters. 1986 in Kiew geboren, erhielt er im Alter von fünf Jahren sei¬nen ersten Klavierunter-richt und studierte am Moskauer Staatskonserva¬torium bei Vera Gornostaeva.