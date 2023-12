Zum Auftakt der diesjährigen Night of the Proms Tour präsentiert das SWR Fernsehen am 19.11.2023 um 23:50 Uhr ein Best of aus dem Jahr 2022. Die Night of the Proms ist ein in Europa einzigartiges Musik-Event. Seit 1994 begeistert die Show eine stetig wachsende Fangemeinde in Deutschland. Hier treffen Klassik auf Pop, Arie auf Charthit, Anzug auf Lederjacke, Stilettos auf Chucks und Tschaikowsky auf Boy George.