Der zweite Abend des SWR Sommerfestivals steht mit "Saga" im Zeichen des Rock: Seit mittlerweile 45 Jahren am Start, sorgen die Kanadier für volle Hallen und beste Live-Stimmung. Klassiker wie „Wind Him Up“, „Don't Be Late“ oder „Humble Stance“ sind längst musikalisches Kulturgut.