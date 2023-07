per Mail teilen

Für die SWR Big Band war der 33jährige Komponist und Posaunist Callum Au bei ihrer ersten direkten Begegnung im April 2023 musikalisch kein Unbekannter. Er und die SWR Big Band hatten sichtlich Spaß miteinander, was wohl an seinen Wurzeln in der Bigband-Musik der 1950/60er Jahre liegen mag und vom Publikum stürmisch gefeiert wurde.