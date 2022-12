per Mail teilen

John Treleaven gehört zu den gefragtesten Heldentenören an den bedeutenden internationalen Opernhäusern. „Son of Cornwall“ ist eine 90-minütige, biografische Dokumentation seines Sohnes Sohn Lawrence Richards über den Aufstieg eines Talentes, die Schattenseiten einer Karriere als Opernstar und was es bedeutet, seinen Träumen zu folgen.