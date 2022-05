Das "Konzert für Orchester" ist eine von Bartóks beliebtesten Kompositionen - ein Meisterwerk, voller Schmerz, voller Sehnsucht, voller Hoffnung. Bartók komponierte es 1943, kurz nach seiner Flucht vor dem Zweiten Weltkrieg aus Ungarn in die USA. Ein Jahr später wurde das Stück vom Boston Symphony Orchestra unter Sergei Kussewizki mit großem Erfolg uraufgeführt. Kussewitzki hat das Stück auch bei dem durch Krankheit geschwächten Komponisten in Auftrag gegeben und nicht zuletzt dadurch für ein Glanzlicht in Bartóks letzten Lebensjahren gesorgt. mehr...