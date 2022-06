Die Pianistin Yulianna Avdeeva erlangte mit dem Gewinn des ersten Preises beim Chopin-Wettbewerb 2010 internationale Anerkennung. In dieser Aufnahme aus einem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester unter Teodor Currentzis spielt Avdeeva das erst 1870, also 40 Jahre nach Chopins Tod, veröffentlichte "Nachtstück" in cis-Moll. mehr...