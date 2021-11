Cello vom Feinsten: Am 15. April 2021 war Lionel Martins erster Auftritt als SWR2 New Talent. Vor traumhafter Kulisse auf der Blumeninsel im Bodensee spielte er zusammen mit seinem Bruder Demian Martin die lyrisch, kantable 3. Cellosonate in A-Dur von Ludwig van Beethoven sowie die Cellosonate in g-Moll von Sergej Rachmaninow - hochemotionale, tiefromantische, bewegende Musik. Interpretiert mit Leidenschaft, Mut und Brillanz. mehr...