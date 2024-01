Das SWR Symphonieorchester spielt unter der Leitung von Dirigent Ingo Metzmacher vier Werke des Komponisten Igor Strawinsky mit den Titeln: Sinfonien für Blasinstrumente, Ballettmusik Agon, Variations Aldous Huxley in Memoriam und Symphony in C. Eine Produktion von SWR Classic aus dem Jahr 2023.